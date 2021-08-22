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الأحد، 22-08-2021 09:11 ص

أستراليا مستمرة في سياسة العزل العام حتى تطعيم الغالبية ضد كورونا

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الوكيل الاخباري- دافع رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، عن استراتيجية العزل العام التي تنتهجها بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا، حتى يتم تطعيم 70 في المئة على الأقل من السكان بشكل كامل.اضافة اعلان


وقال موريسون في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، مخاطبا السكان: "لا يمكنكم التعايش مع عمليات العزل العام للأبد، وفي مرحلة سيكون عليكم تغيير هذا الوضع، ويتم ذلك عند نسبة تلقيح 70 في المئة".

وكانت الشرطة الأسترالية اعتقلت يوم السبت مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني عاصمتي أكثر ولايتين استراليتين سكانا، نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، الخاضعتين لعزل عام صارم.

وأعلنت الحكومة الاتحادية أواخر الشهر الماضي خطة تقتضي بفرض عزل عام كاستراتيجية رئيسية لوقف تفشي المرض حتى يتم تطعيم 70% من السكان، وإعادة فتح تدريجي لحدود أستراليا عندما تصل هذه النسبة إلى 80%.

وسجلت ولاية فيكتوريا، في سادس عزل عام لها منذ بداية الجائحة، اليوم الأحد 65 إصابة محلية.

وشهدت أستراليا يوم السبت أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق، مع مكافحة ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا تفشيا متزايدا لسلالة دلتا سريعة الانتشار.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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