الجمعة 30-07-2021
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الجمعة، 30-07-2021 11:42 ص

تحذير من مخاطر عدم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا!

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الوكيل الاخباري - حذّرت منظمة التجارة العالمية الليلة الماضية من مخاطر عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا في العالم على حركة التجارة العالمية التي تسجّل حالياً وتيرة تعاف أسرع من المتوقع.

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وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويلا لدى عرضها أمام الدول الأعضاء التقرير النصف سنوي للتجارة العالمية إن "التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقّع منذ النصف الثاني من عام 2020 بعد أن تراجعت بشكل حادّ خلال الموجة الوبائية الأولى"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.


وأضافت، أن المنظمة تتوقع أن ينمو حجم تجارة البضائع بنسبة 8 بالمئة في 2021 وبنسبة 4 بالمئة في 2022، وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، إلا أن تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي جراء القيود التي ما زالت مفروضة بسبب الجائحة والتي تنعكس سلباً على السفر والنقل، وفقاً للمديرة العامة ولكن هذه الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة.


وقالت أوكونجو-إيويلا إنه "كما هي حال الاقتصاد بشكل عام، فإن الأداء التجاري يتباين بشكل حاد من منطقة إلى أخرى، وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادّة لكوفيد-19 هو أحد الأسباب الرئيسية لهذه التباينات".


وحذرت المديرة العامة من أن "الفشل في ضمان وصول عالمي إلى اللقاحات يشكّل مخاطر جسيمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصحّة العامة"، مذكرة بأن الدول الفقيرة لم تتمكن حتى الآن من تحصين سوى 1 بالمئة فقط من سكانها في حين ترتفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة في الدول الغنية.


--(بترا)

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