أكثر من 1.75 مليون وفاة جراء كورونا حول العالم

الوكيل الاخباري - تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

اضافة اعلان



وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخصا حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".



وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.



وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".



وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.







المصدر : سبوتنك



