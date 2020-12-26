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السبت، 26-12-2020 09:11 ص

أكثر من 1.75 مليون وفاة جراء كورونا حول العالم

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الوكيل الاخباري - تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

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وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخصا حتى الساعة 03: 50 بتوقيت غرينتش".


وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.


وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".


وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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