الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

والدة أصغر طبيب ضحية كورونا للوكيل : والده لم يودعه وهو ابني البكر - صور

أسعار الذهب الأحد 29/11/2020

زريقات للوكيل: مسموح لذوي مرضى كورونا أخذ معلومات المريض بين الساعة ٣-٤ يوميا- فيديو

الأمانة للوكيل : استثناء 2020 من العمر التشغيلي للمركبة - فيديو

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

الجمارك تحبط تهريب حاوية بضائع

توضيح هام من التربية حول طلبة المدارس

وفيات الأحد 29/11/2020

لجنة الأوبئة: المصابون من كبار السن ناقلون لكورونا لمدة طويلة

إعلان هام من التربية والتعليم - رابط

الأحد، 29-11-2020 11:59 ص

المغرب .. الدار البيضاء تستعد لحملة التلقيح ضد كورونا

20-283-morocco


الوكيل الاخباري - تستعد سلطات مدينة الدار البيضاء المغربية لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وقال موقع "المغرب اليوم" إنه من المنتظر أن تنطلق حملة التلقيح ضد الفيروس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأفادت مصادر محلية، بأن السلطات باشرت العمل على توفير الظروف الصحية الملائمة لتيسير عملية تلقيح المواطنين، حيث أصدرت تعليمات لجميع مقاطعات الدار البيضاء من أجل الانخراط في العملية وتعبئة المستفيدين.

في سياق متصل، وضعت بعض مقاطعات البيضاء لوحات إشهارية للراغبين في الاستفادة من التلقيح، يأتي ذلك في وقت تعتبر الدار البيضاء الأكثر تضررا من حيث عدد إصابات كورونا، حيث تشكل نسبة المصابين فيها حوالي 40% من إجمالي الحالات على الصعيد المحلي.


وفي وقت سابق، صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، لوكالة "سبوتنيك"، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.


وقال الوزير، "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي".


ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "سبوتنيكV" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 9 وفيات و569 إصابة جديدة بكورونا

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر:171 إصابة جديدة بكورونا

5e63f8b51f4b6

غزة: 7 وفيات و738 إصابة جديدة بكورونا

105284147-GettyImages-673632588

فرض حظر التجول في سان فرانسيسكو الأمريكية

000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 158 وفاة و14611 إصابة جديدة بكورونا

54146739_403

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

أخبار متعلقة
Quarantine-scaled

هل يمكن أن تستمر المناعة ضد فيروس كورونا لسنوات؟

thumbs_b_c_b60f6c84e62ceb13bccb7f9879b6c606

وزير الصحة الروسي: الوضع مع فيروس كورونا ما زال مربكا

download

المكسيك تجتاز حاجز المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

file-20200625-190478-h0629s

نبأ سار .. الاتحاد الأوروبي يحدد موعد توزيع لقاح كورونا

52988016_101

شاهد .. التصور الأكثر دقة وحداثة لفيروس كورونا

GettyImages-1211936233-1160x770

لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد