الخميس 02-09-2021
الوكيل الاخباري

إتلاف 15 مليون جرعة لقاحات مضادة للفيروس في الولايات المتحدة

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الخميس، 02-09-2021 02:56 ص

إتلاف 15 مليون جرعة لقاحات مضادة للفيروس في الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أتلفت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 15.1 مليون جرعة من اللّقاحات المضادّة لكورونا منذ الأول من آذار/مارس، وفقاً لتقرير بثّته "إن بي سي نيوز" الأربعاء.

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وأفادت الشبكة الإخبارية الأميركية استناداً إلى بيانات عامة بأنّ الرقم أعلى بكثير مما كان يُعتقد وقد يكون أقلّ من الأرقام الفعلية لأنّه يعتمد على البيانات التي قدمتها صيدليات وولايات إلى المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).


كذلك، لا تشمل هذه الأرقام سبع ولايات أميركية فضلاً عن وكالات فدرالية أساسية.


وتتنوّع أسباب إهدار الجرعات وتشمل قوارير متشققّة وأخطاء في تمييع اللّقاحات وأعطال في ثلاجات التخزين.


وتأتي هذه الأخبار فيما تكافح البلدان الأقلّ نمواً لتلقيح سكّانها بسبب قلّة الإمدادات، مع تلقيح قارّة إفريقيا 2.8% فقط من سكّانها بشكل كامل، وفقاً للبيانات العامة التي جمعها موقع "أور وورلد إن داتا" المتخصص.


من جهة أخرى، أعطت الولايات المتحدة حوالى 440 مليون جرعة ولقّحت 52% من سكّانها، وهو رقم كان ممكناً أن يكون أعلى بكثير لولا تردّد جزء كبير من سكّانها.


وتلقّى أكثر من مليون أميركي جرعة ثالثة لتعزيز المناعة، وتسعى البلاد لإتاحة الجرعات الثالثة لجميع السكان بعد ثمانية أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، بدءاً من الشهر الجاري.


وقال تيم دوران أستاذ السياسة الصحية في جامعة يورك لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية "إنّها مشكلة إنصاف. هناك دول غنية جداً، لديها إمكان الوصول إلى اللقاحات والتي ببساطة تتخلّص من الجرعات".


وتعهدت الولايات المتحدة تقديم نحو 600 مليون جرعة للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وقد تبرّعت ب110 ملايين جرعة حتى أوائل آب/أغسطس.

 

المملكة 

 

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