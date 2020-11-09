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الإثنين، 09-11-2020 09:51 ص

إجراء أكثر من 65 مليون اختبار كورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري- قال المكتب الصحفي بالهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه تم إجراء أكثر من 65.2 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في روسيا.

وذكر المكتب، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، إجراء 526 ألف اختبار لتحديد الإصابة بهذا الفيروس. وأضاف: "ولا يزال 425117 شخصا تحت الإشراف الطبي".
وتخطط روسيا للبدء في حملات التطعيم الشاملة بنهاية الشهر الجاري، في انتظار إنتاج المراكز المختصة الروسية كميات من الجرعات تكفي لتغطية الحاجة المحلية.

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وتمكنت روسيا من تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين الأول هو "سبوتنيك V "، ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي المتخصص في مجال أبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

 

 

المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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