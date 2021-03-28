إحذروا هذه المنتجات والأطعمة عند أخذ لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الطبيبة ومقدمة البرامج التلفزيونية، إيلينا ماليشيفا، كشفها عن المنتجات التي تقلل من فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا.

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حيث أوصت ماليشيفا باستبعاد الأطعمة التي تزيد من رد الفعل التحسسي مؤقتا من النظام الغذائي مثل: اللحوم المدخنة والشوكولاتة والفراولة والحمضيات والجبن الأزرق. وأشارت إلى أنه بسبب استخدام هذه الأطعمة، قد تكون الاستجابة المناعية مفرطة.



في رأيها، من المهم بشكل خاص رفض مثل هذه المنتجات للأشخاص المعرضين عموما لردود الفعل التحسسية، وكذلك في حال وجود الربو أو التهاب الجلد التأتبي.



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