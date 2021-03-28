الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي وترقب لقرارات جديدة

المفلح : لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

مطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء والجمعة

الخصاونة يوسع باب مشاوراته بشأن التعديل الوزاري

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

إصابتان بسقوط مصعد في عجلون

وزير النقل يقدم استقالته من رئاسة نادي الوحدات

الصحة: عطاءات لصيانة 15 مستشفى ومركز صحي

مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

الوزراء : الموافقة على تسويات ضريبية جديدة واستقالة الهياجنة

الأحد، 28-03-2021 02:12 م

إحذروا هذه المنتجات والأطعمة عند أخذ لقاح كورونا

_117329495_78c6f155-cfb8-4198-908a-57907c347244


الوكيل الاخباري - نقلت وكالة "سبوتنيك" عن الطبيبة ومقدمة البرامج التلفزيونية، إيلينا ماليشيفا، كشفها عن المنتجات التي تقلل من فاعلية التطعيم ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان

حيث أوصت ماليشيفا باستبعاد الأطعمة التي تزيد من رد الفعل التحسسي مؤقتا من النظام الغذائي مثل: اللحوم المدخنة والشوكولاتة والفراولة والحمضيات والجبن الأزرق. وأشارت إلى أنه بسبب استخدام هذه الأطعمة، قد تكون الاستجابة المناعية مفرطة.

في رأيها، من المهم بشكل خاص رفض مثل هذه المنتجات للأشخاص المعرضين عموما لردود الفعل التحسسية، وكذلك في حال وجود الربو أو التهاب الجلد التأتبي.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
52685348_403

الأخطر في العالم.. العلماء يكتشفون سلالة جديدة لكورونا في دولة أفريقية

وفا

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

روسيا

روسيا تسجل 9 آلاف إصابة بكورونا خلال يوم

5fd7b920-d69b-4856-ba7d-59cd432689ae

هل يمنع لقاح كورونا انتقال العدوى ؟ .. الصحة العالمية تجيب

image

الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 6 أشهر

20b8e5c9-a062-4e5e-b0c6-2705e8d01dfc_16x9_1200x676

الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!

أخبار متعلقة
ضد كورونا

كوريا الجنوبية.. إصدار شهادات تطعيم رقمية ضد كورونا

ككك

الصين تتبرع بـ100 ألف جرعة لقاح للفلسطينيين

كمن

روسيا تتخطى عتبة الـ90 ألف وفاة بكورونا منذ بدء الجائحة

2020_7_25_10_5_54_498

هل يحتاج البشر إلى التطعيم مجددا بسبب تحور فيروس كورونا؟

6044a13d423604681e4c9a02

دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح سبوتنيك V

6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا