السبت 03-04-2021
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السبت، 03-04-2021 03:59 م

إصابات كورونا اليومية في السعودية تلامس الـ700

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الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية السعودية خلال اليوم الأخير قرابة 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 684 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل قفزة حادة بـ728 إصابة أمس (ما أصبح أكبر حصيلة يومية منذ أوائل سبتمبر الماضي).

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ورصدت السلطات الصحية في المملكة خلال اليوم الأخير ست وفيات جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19"، مقابل ثماني وفيات أمس، فيما تماثل 439 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 392009 إصابات مؤكدة منها 6690 حالة وفاة و379312 حالة شفاء و6007 حالات نشطة منها 761 مريضا في حالة حرجة.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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