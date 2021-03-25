اتفاق على إنتاج سبوتنيك V في صربيا

الوكيل الإخباري - قال مصدر في صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إن المؤسسة اتفقت مع معهد "تورلاك" لعلم الفيروسات واللقاحات والأمصال، على إنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، في صربيا.

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وبذلك ستصبح صربيا، أول دولة في جنوب أوروبا، يتم فيها إنتاج هذا اللقاح الروسي، وستكون لاحقا قادرة على تصدير هذا اللقاح إلى بلدان المنطقة.



وأوضح المصدر، أن عمليات الإنتاج ستجري في معامل معهد "تورلاك" الحكومي وهو مختص في إنتاج وتوريد اللقاحات للمؤسسات الطبية في صربيا، بما في ذلك كجزء من برنامج التطعيم الإجباري.



من جانبه، قال كيريل دميتريف، مدير عام الصندوق الروسي، إن صربيا، كانت من أوائل دول العالم، التي رخصت وباشرت باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم سكانها.



وشدد على أن بدء الإنتاج في معامل معهد "تورلاك" سيسهل العملية اللوجستية وسيعجل تنفيذ برنامج التطعيم في صربيا.

المصدر : روسيا اليوم

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