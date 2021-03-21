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الأحد، 21-03-2021 08:33 ص

انفراج في مجال تلقي اللقاحات

إيطاليا تبدأ اختبارات للقاح سبوتنيك V ضد كورونا قريبا

ايطاليا
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينغاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وقال دزينغاريتي، في تصريح صحفي أدلى به السبت: "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V في معهد سبالانتساني".
وأضاف إقليم لازيو الإيطالي: "هذا خبر ممتاز، وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".


والجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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