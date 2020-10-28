افتتاح المستشفى الميداني العسكري لكورونا

الوكيل الاخباري -

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متابعة للتوجيهات الملكية السامية، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، المستشفى الميداني لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمستشفى الملكة علياء العسكري للتعامل مع مصابي مرضى كورونا، وبما يسهم في تعزيز قدرات الخدمات الطبية الملكية في مواجهة الجائحة، وكان في استقباله مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى شرح مفصل عن الدور الذي يقوم به مستشفى الملكة علياء وتخصيصه بالكامل للتعامل مع مصابي كورونا، للمساهمة في إسناد القطاع الصحي الأردني وتعزيز قدراته للتخفيف من الأثار السلبية الناتجة عن الجائحة.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة على ضرورة تعزيز قدرات الخدمات الطبية الملكية لمواجهة الفيروس من خلال تزويد مستشفى الأمير راشد بن الحسن في إربد ومستشفى الأمير هاشم بن الحسين في الزرقاء، بمستشفيات ميدانية متحركة وبطاقة استيعابية تصل لنحو 200 سرير لكل مستشفى.من جانبه بين مدير مستشفى الملكة علياء العسكري العميد الطبيب أحمد الخوالدة أن المستشفى يحتوي على نحو 450 سرير للحالات المثبتة و100 سرير للحالات المشتبه بإصابتها، مزود بكافة التخصصات الطبية والتمريضية والإدارية المؤهلة على مستوى المملكة، إذ تم تدريب الكوادر على البروتوكولات الصحية للتعامل مع وباء كورونا المستجد.يشار إلى أن الخدمات الطبية الملكية تقوم بجهود كبيرة منذ بدء الجائحة إذ سعت ومن خلال مختلف كوادرها الطبية والتمريضية للنهوض بواقع الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا.