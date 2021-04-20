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الثلاثاء، 20-04-2021 10:53 ص

الأردن ثانيا .. تعرف على قائمة الدول العربية الأكثر تضررا بكورونا

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الوكيل الاخباري - يتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.

وحتى مساء الاثنين سجل العراق 984950 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليحتل الموقع الـ25 عالميا، منها 15026 حالة وفاة، ما يمثل المستوى الـ32 بالعالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.

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ويتمركز الأردن في الموقع الـ34 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ689482 حالة، وتحتل المملكة المرتبة الـ44 من حيث عدد ضحايا المرض بـ8308 متوفين.


ويأتي لبنان في المرتبة الــ39 من حيث حصيلة الإصابات بـ511398 حالة، ويحتل الموقع الـ47 من حيث الوفيات بـ6969 حالة.


ويليه المغرب في قائمة الإصابات بالمركز الـ40 عالميا والـ4 عربيا، حيث سجلت البلاد 505949 إصابة، بينها 8952 وفاة، ما يضع المملكة في الموقع الـ43 من حيث عدد ضحايا الجائحة في العالم.


وتعتبر الإمارات الدولة الـ41 عالميا والـ5 عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ498957 حالة، كما تعد الـ86 من حيث الضحايا بـ 1556 متوفيا.


وتأتي بعدها السعودية في المرتبة الـ42 في العالم والـ6 بين الدول العربية في قائمة الإصابات بـ405940 إصابة، كما تحتل المركز الـ48 من حيث عدد الوفيات بـ6834 حالة.  


وتحتل تونس الموقع الـ55 عالميا والـ7 عربيا من حيث الإصابات بـ287061 حالة، بينها 9825 وفاة، ما يجعلها الدولة الـ40 في قائمة ضحايا الجائحة.


وتأتي فلسطين في المرتبة الـ57 عالميا والـ8 عربيا من حيث الإصابات بـ282270 حالة، وتعتبر الدولة الـ71 من حيث الوفيات بـ3047 حالة.


وتعد الكويت الدولة الـ59 في العالم والـ9 عربيا في قائمة الإصابات بـ258497 حالة، كما تعتبر الـ89 بين دول العالم من حيث الوفيات بـ1456 حالة.


أما المركز الـ10 عربيا من حيث المصابين بفيروس كورونا فهو من نصيب مصر التي تعد كذلك الـ68 في العالم بـ217186 حالة، لكنها تحتل الموقع الـ34 عالميا من حيث الوفيات بـ12778 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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