الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:53 م

الإمارات تعتمد استخدام سبوتنيك لايت كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لكورونا

615d6a364236042a56079a10


الوكيل الإخباري-أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن السلطات الإماراتية وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي كعقار معزز لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على أراضيها.

اضافة اعلان

وجاء في بيان أصدره الصندوق المعني بالترويج للقاح "سبوتنيك V" ونسخته المخففة "سبوتنيك لايت" خارج البلاد، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية وافقت على اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" بصفته حقنة معززة موحدة لجميع اللقاحات المستخدمة في أراضي الإمارات.


وفي أكتوبر الماضي أخبر الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الإمارات أصبحت دولة أخرى تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" أحادي الجرعة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن سلطات هذا البلد سجلت "سبوتنيك لايت" كلقاح منفصل، وأيضا كجرعة معززة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
61a5ff704236044ac20b680a

32648 إصابة بفيروس كورونا و1229 حالة وفاة في روسيا

WhatsApp Image 2021-11-30 at 2.09.40 AM

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت العدوى أوميكرون أم دلتا؟

113651668_113614800_covidvaccine_981546_highres

تقرير خطير لنيويورك تايمز يكشف مفاجآت جديدة حول أوميكرون واللقاحات

f30104135

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

التطعيم-ضد-فيروس-كورونا-في-اليابان-أرشيفية-780x470

اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون

فحص

خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

أخبار متعلقة
1-1402723

وزارة الصحة المصرية توضح سبب ارتفاع اصابات كورونا

كورونا 8

روسيا تسجل أكبر حصيلة من وفيات وإصابات كورونا منذ بدء الجائحة

فيروس-كورونا-1

عالميا: 5 ملايين و32 ألف وفاة 248 مليونا و441 ألف إصابة

تلقيح-تلميذ

مصر تعلن تطعيم فئة عمرية جديدة بلقاح كورونا

_116609043_gettyimages-1230630497

غيانا.. الثالثة عشر بالإعتراف باللقاح الهندي لكورونا

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا