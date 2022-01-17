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الإثنين، 17-01-2022 10:16 ص

الإمارات: حوالي 93 بالمائة من السكان تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري- قدمت السلطات الصحية في الإمارات، ما مجموعه 24,480 جرعة من لقاح فيروس كورونا للسكان، لافتة إلى أن نسبة متلقي الجرعتين من اللقاح بلغت 93.08 بالمائة من إجمالي السكان في الدولة.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تقديم 24,480 جرعة من لقاح فيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات، التي تم تقديمها 23,090,649 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 233.47 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100  بالمائة لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 93.08% لمتلقي الجرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

كما أعلنت وزارة الصحة، عن إجراء 385,950 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 3,067 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 805,248 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,191 حالة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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