الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 01:59 م

الاحتلال: 1076 إصابة بكورونا منها 4 حالات من السلالة الجديدة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الخميس، عن تسجيل أربع حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في جنوب إنجلترا مؤخرا، فيما سجلت 1076 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للاصابات الى 385022.

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ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات هناك 497 إصابة خطرة، مشيرة إلى تلقي 65 ألف شخص لقاح فيروس كورونا، ويستقر عدد الوفيات عند 3150 .


في غضون ذلك، أعلنت دولة الاحتلال اليوم الخميس، أنها ستفرض اعتبارا من الأحد المقبل إغلاقا كاملا لمدة أسبوعين، سيكون الثالث منذ انتشار وباء كورونا، ويأتي بعد أيام فقط من بدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

 


 




 

 


 

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