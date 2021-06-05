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السبت، 05-06-2021 08:31 ص

تحصين أكثر من 47 مليون برازيليا

البرازيل تجيز استخدام لقاح ' سبوتنيك V ' الروسي

لقاح
توضيحية


الوكيل الإخباري - أجازت هيئة الرقابة الصحية بالبرازيل "إنفيزا" أمس الجمعة استيراد واستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، مع أنها قرنت موافقتها بشروط.

ووافقت الهيئة أيضا على استيراد لقاح "كوفاكسين" الذي تنتجه شركة "بهارات بيوتك" الهندية الخاصة.

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ورغم تصويت قيادة "إنفيزا" بأغلبية الأصوات لصالح القرار بشأن "سبوتنيك V"، الذي سعى إليه حكام ست ولايات برازيلية، واتحاد التنمية البرازيلي الأقاليمي والمختبر البرازيلي "União Química"، قال المدير العام  لـ"إنفيزا" غوستافو مينديز ليما سانتوش، إن الهيئة، بناء على البيانات المتاحة، لم تستطع تأكيد جودة وفعالية وسلامة اللقاح وألزمت الولايات الست التي تعتزم استخدامه، بـ"إبلاغ الجمهور على نطاق واسع بهذه الحقيقة".


ومن بين الشروط التي طرحتها "إنفيزا" توريد اللقاحات فقط من منشآت الإنتاج التي تم التحقق منها من قبل الجهة المنظمة، كما أوصت بمنح اللقاح للبالغين الأصحاء فقط.


بذلك تصبح البرازيل الدولة رقم 67 التي تقر استخدام "سبوتنيك V"، وقال كيريل ديمترييف، رئيس الصندوق الروسي الاستثمارات المباشرة، المسؤول عن تسويق اللقاح في الخارج، إن "سبوتنيك V سيصل إلى البرازيل في يوليو المقبل".


يأتي القرار بعدما رفضت الهيئة في أواخر أبريل استيراد اللقاح الروسي بناء على توصية الطاقم الفني الذي أشار وقتها إلى عيوب "خطيرة" ونقص البيانات الضامنة لسلامته وجودته.


وأكد دميترييف أنه "من البداية، تم تزويد "إنفيزا" بجميع الوثائق اللازمة، وبعد قرار تأجيل الموافقة على سبوتنيك V، لم نترك أي من الأسئلة التي أثارتها الجهة المنظمة دون إجابة".


وتمكنت البرازيل من تحصين أكثر من 47 مليون فرد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الواقية من الفيروس وهو ما يساوي 22,6% من السكان.
وسجل البلد نحو 17 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 470 ألف وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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