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الإثنين، 14-12-2020 07:22 ص

أكثر من 21 ألف إصابة

البرازيل.. 279 وفاة جديدة بكورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الصحية البرازيلية يوم الأحد عن تسجيل نحو 280 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا مقارنة مع أرقام اليوم السابق.

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وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البرازيل منذ بداية الجائحة ستة ملايين و901952 إصابة مؤكدة ،منها 181402 حالة وفاة وخمسة ملايين و982953 حالة شفاء.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني عن رصد 279 وفاة و21825 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 686 وفاة و43900 إصابة في اليوم السابق.

 

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في العالم من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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