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الخميس، 11-02-2021 04:32 م

تطعيم أكثر من 550 ألف شخص بالجرعة الأولى

الرئيس الصربي: بلادنا رائدة في مجال التطعيم

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رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش


الوكيل الإخباري - قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إن بلاده تبقى الدولة الرائدة بين دول أوروبا القارية، في مجال التطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا، بالنسبة لعدد السكان.

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وذكر الرئيس الصربي، أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 550 ألف شخص بالجرعة الأولى من اللقاح، في حين يبلغ العدد الإجمالي للسكان – 7 ملايين نسمة. ومن المتوقع أن يتم تطعيم 15٪ من السكان بحلول نهاية شهر فبراير.


وخلال ذلك، لم تحصل صربيا على أي جرعة لقاح بموجب برنامج covax من الاتحاد الأوروبي.


وأشار الرئيس الصربي، إلى أن بلاده استخدمت لقاحات من الولايات المتحدة وروسيا والصين.


وأضاف فوتشيتش: "يمكنني القول، إن أحد هذه اللقاحات أنقذ على الأغلب حياة والدتي، التي تم نقلها إلى المستشفى، ولكن بعد 9 أيام من التطعيم، ظهرت لديها الأجسام المضادة. لذلك، يمكنني أن أؤكد لكم بمثالي الخاص، أننا فعلنا شيئا جيدا للناس".  


ونوه الرئيس الصربي، بأنه طلب من بريطانيا وروسيا والصين، تزويد بلاده باللقاحات، ولذلك بات بمقدور صربيا الآن وهي مستعدة لمساعدة البلدان المجاورة.

 

وقال: "نحن فعلا على استعداد لتسليم قسم من هذه اللقاحات، إلى جيراننا في مقدونيا الشماليية. وبعدها سنقرر بالنسبة للآخرين، لأننا معنيون في أن يتم تطعيم الجميع".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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