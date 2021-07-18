السعودية تسجل 1055 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة، ووفاة 12 حالة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

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وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم الأحد، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية، بلغ 509576 إصابة، من بينها 10805 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1420 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.



وأشار، إلى أن إجمالي حالات التعافي بلغ 490696 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8075 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم