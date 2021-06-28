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الإثنين، 28-06-2021 04:45 م

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1315 إصابة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1290 حالة، ووفاة 14 حالة في السعودية، خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 484539 إصابة، من بينها 11204 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1438 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.


في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 465546 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7789 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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