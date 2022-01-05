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الأربعاء، 05-01-2022 10:47 ص

السلطات الصينية تخضع 12 مليون نسمة للفحص بعد رصد إصابات بكورونا

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الوكيل الإخباري-بدأت مدينة تشنغتشو في وسط الصين الأربعاء فحص سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة بعد تسجيلها بضع إصابات بفيروس كورونا، بينما أعلنت شيآن أنها "سيطرت" على بؤرة حديثة للمرض.

وقالت سلطات المدينة في بيان لها اليوم الأربعاء إن كل السكان يخضعون لحجر جزئي ويجب أن يخضعوا لفحص "لكشف أي إصابات غير معلنة بين سكان" تشنغتشو التي سجلت فيها 11 إصابة في الأيام الأخيرة، بينها تسع بلا أعراض.

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وكانت الصين نجحت في القضاء على المرض على أراضيها إلى حد كبير منذ ربيع 2020، بفضل إجراءات صارمة، من فحوص كثيفة جدا إلى تتبع التحركات عبر تطبيقات الهاتف المحمول أو حتى عزل أحياء بأكملها عند تفشي المرض.


ولم تمنع هذه الإجراءات ظهور بؤر صغيرة لكورونا بقيت محدودة جدا مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى لكنها تثير قلق السكان في هذه الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين التي تنظم من 4 إلى 20 فبراير.


وبلغ عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة مستويات لم تسجل منذ مارس 2020، تتراوح بين مئة وأكثر من مئتين. لكن يبدو أن الانحسار بدأ إذ أعلنت وزارة الصحة الأربعاء 91 إصابة جديدة فقط.


في تشنغتشو التي تشكل مفترق طرق لسكك الحديد والطرق البرية، فرضت السلطات حجرا على ثمانية أحياء تضم عشرات الآلاف من السكان.


وكانت يوتشو وهي مدينة أخرى في هينان يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة طلبت من الأفراد البقاء في بيوتهم بعد رصد ثلاث إصابات لأشخاص لم يظهر عليهم أي أعراض.

روسيا اليوم

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