الصين تعاقب مسؤولين بسبب انتشار كورونا في مدينة شيان

الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة التأديبية في الصين اليوم الجمعة معاقبة ثلاثين مسؤولا إثر تفشّي فيروس كورونا في مدينة شيآن الخاضعة حاليا للإغلاق، في أحدث سلسلة من التدابير التي تتّخذها الدولة في سياق نهجها الرامي إلى القضاء التام على انتشار الفيروس.

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وباتت الصين حيث رُصد فيروس كورونا للمرّة الأولى في العالم في أواخر 2019 تتّخذ أقصى تدابير الحيطة للاتقاء من الإصابات الجديدة، فيما تستعدّ لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط في العاصمة بكين.



وبفضل الاستراتيجية المعروفة بـ "صفر كوفيد" وقيود صارمة على الحدود وحجر منزلي مطوّل وتدابير إغلاق مستهدفة، خفضت الدولة الأكثر تعداداً للسكان في العالم الحالات إلى أدنى حدّ ممكن، غير أن الإصابات ظلت تتزايد في الأسابيع الأخيرة وطلبت السلطات من سكان مدينة شيآن البالغ عددهم 13 مليون نسمة لزوم منازلهم اعتبارا من الخميس، مع إغلاق المتاجر وإطلاق حملات واسعة لإجراء فحوص تشخيص الإصابة.



وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي الجمعة أن 26 مسؤولا في الحزب الشيوعي خضعوا لعقوبات بسبب "عدم التقيّد بما فيه الكفاية بتطبيق تدابير تفادي تفشّي الفيروس واحتوائه".



وسجّلت 49 حالة جديدة الجمعة في مدينة شيآن، ما رفع عدد الإصابات إلى أكثر من 250 في الأسابيع الأخيرة.



وجاء في بيان اللجنة، أن عمليات التفتيش أظهرت تراخيا في إجراء الفحوص وغياب التنسيق في التدابير، ما صعّب تتبّع سلسلة المخالطين في شيآن.

بترا