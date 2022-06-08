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الأربعاء، 08-06-2022 09:45 ص

السلطات المغربية تمنع سفينة سياحية من دخول ميناء بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - منعت سلطات مدينة طنجة في المغرب يوم الاثنين سفينة سياحية ألمانية من الرسو بميناء "طنجة المدينة"، بعد تأكيد تسجيل إصابات بفيروس كوفيد-19 بين ركابها.

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وأكد مصدر مسؤول أن اتخاذ السلطات لقرار منع السفينة التي تقل على متنها ما يقارب 2000 راكب، جاء تنفيذا لتوصيات مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تدخل في إطار التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.


ووفق المصدر ذاته، فإن السفينة والتي كان من المقرر أن ترسو بميناء طنجة المدينة على الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 07 يونيو 2022، تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا في صفوف ركابها، مبرزا أن مجموع الإصابات يفوق الـ120 إصابة.


وجدير بالذكر، أن دخول المملكة سواء برا أو جوا، يستلزم تقديم جواز تلقيح ساري المفعول، أو نتيجة اختبار PCR سلبية لا تتجاوز 72 ساعة.

 

روسيا اليوم 

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