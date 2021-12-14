الثلاثاء 14-12-2021
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الصحة العالمية : أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق

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الثلاثاء، 14-12-2021 09:20 م

الصحة العالمية : أوميكرون ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المتغير أوميكرون "ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متغير سابق".

وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر الإحاطة الصحفي عن آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 الافتراضي، الذي عقدته المنظمة، مساء اليوم الثلاثاء، أن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بمتغير أوميكرون، مشيرا إلى أن المتغير في الحقيقة ربما يكون في معظم البلدان على الأرجح، حتى لو لم يتم اكتشافه بعد.

وأعرب المدير العام عن قلق المنظمة من تقليل الأشخاص من شأن المتغير أوميكرون، على اعتبار أنه يتسبب بأعراض خفيفة، محذرا من أنه حتى لو أن المتغير أوميكرون يتسبب في أعراض مرضية أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يُثقل، مرة أخرى، كاهل الأنظمة الصحية غير المستعدة لذلك.

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