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الأربعاء، 25-11-2020 04:03 م

الصحة العالمية: انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا

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الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن جائحة فيروس كورونا "تباطأت" الأسبوع الماضي، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الوفيات، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 67 ألف حالة وفاة جديدة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها الأخير عن الوباء، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من وجود "اتجاه تنازلي" في عدد الحالات في أوروبا، لا تزال المنطقة بها أكبر نسبة من الإصابات والوفيات الجديدة على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة العالمية إلى أن إفريقيا سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة والوفيات الجديدة، مدفوعة بالحالات المسجلة في جنوب إفريقيا والجزائر وكينيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الحالات الجديدة المبلغ عنها في أوروبا انخفض بنحو 6 في المئة بعد انخفاض بنسبة 10 في المئة في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء القارة تؤدي بشكل فعال إلى إبطاء انتقال العدوى.

غير أن المنطقة مسؤولة عن حوالي نصف حالات الوفاة الجديدة في العالم.

وانخفض عدد الحالات في بريطانيا بنحو 13 في المئة، وهو أول انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر أغسطس. وهناك حوالي 1600 شخص يتم إدخالهم المستشفيات كل يوم منذ منتصف نوفمبر، لكن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من أكثر من ثلاثة آلاف مريض تم إدخالهم يوميا في أوائل أبريل.

وفي آسيا، أشارت المنظمة إلى أن اليابان أبلغت عن أكبر عدد من الحالات اليومية منذ بداية تفشي المرض، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة كل يوم لمدة خمسة أيام متتالية، بزيادة قدرها 41 في المئة عن الأسبوع السابق.

وأبلغت ميانمار عن قفزة بمقدار 74 في المئة في الحالات الأسبوع الماضي، مع أكثر من 11 ألف حالة جديدة وزيادة بنسبة 36 في المئة في الوفيات أو 188 حالة.

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المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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