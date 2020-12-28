الإثنين 28-12-2020
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الإثنين، 28-12-2020 10:45 م

الصحة العالمية تدعو إلى الاستعداد لمواجهة تحديات جديدة في مكافحة الجائحة العام المقبل

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 الوكيل الاخباري - أكّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تعمل في الوقت الحالي، عن كثب مع العلماء في جميع أنحاء العالم؛ لفهم التغييرات التي تطرأ على فيروس كورونا بشكل أفضل، وتأثيرها على قدرته على الانتشار أو إصابة الأشخاص بالمرض، أو أي تأثير محتمل على الفحوصات، والعلاجات واللقاحات المتاحة.
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وأضاف غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الاثنين، أن العام المقبل سيشهد تحديات جديدة تتعلق بجائحة كورونا، ومنها السلالات الجديدة للفيروس، ومساعدة الناس في مكافحته.

وأوضح أن المنظمة تعمل، على وجه التحديد، مع علماء في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، يقومون بإجراء دراسات وبائية ومختبرية للسلالات الجديدة، والتي ستوجه الخطوات القادمة في التعامل مع هذه التغيرات.

 




 

 


 

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