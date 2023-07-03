الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية - أسماء

وصول باخرة سياحية الثلاثاء إلى ميناء العقبة على متنها 2900 شخص

مجلس نقابة الصحفيين يصادق على شطب عضوية الزميلين قبيلات وبرية

شويغو يعلن عن تدمير الجيش الروسي جميع دبابات ليوبارد الألمانية التي سملتها بولندا لأوكرانيا

الامن العام : ضبط شخص تهجم على محل حلويات

إنقاذ شخص سقط ببئر ماء فارغة بإربد

وزير الزراعة: نصيب الفرد من المياه في الأردن 62 م3 سنويا

الجمارك: 128 ألف مسافر عبر المنافذ الحدودية في العقبة خلال عطلة العيد

بدء أولى امتحانات "التوجيهي" غدا الثلاثاء

الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الإثنين، 03-07-2023 02:45 م

الصحة العالمية: كورونا أثّر على الصحة العقلية للأطفال

resize


الوكيل الإخباري- كشفت منظمة الصحة العالمية أن وباء كورونا ترك تأثيراً على الصحة العقلية لدى الأطفال والمراهقين.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة، في تقرير صادر عن المكتب الإقليمي لها في أوروبا، إن الوباء أثّر بشكل كبير على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين على مستوى العالم، وإن الفتيات في المدارس الأكبر سناً كانوا من بين الفئات الأكثر تضرراً.

وأوضحت المنظمة أنه يجب التركيز على الحاجة إلى تدخل هادف وتطوير أنظمة الدعم النفسي للتخفيف من العواقب الطويلة الأمد.


فيما أشار مدير المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هانز كلوغ إلى أن هذه النتائج جاءت بناءً على دراسات استقصائية أجريت في الفترة بين عامي 2021 و2022.


وتم تحليل تأثير العمر والجنس والحالة الاقتصادية وهياكل الدعم الاجتماعي وإغلاق المدارس على الشباب والمراهقين، خلال فترة انتشار وباء كورونا، وتأثير العوامل المذكورة على صحتهم العقلية.

وأوضح كلوغ أن للوباء تأثيرا مختلفا على الأطفال والمراهقين، وخاصة الأطفال ذوي الخلفيات الأكثر حرمانا، الذين تم إغلاق مدارسهم لفترات طويلة وافتقروا إلى الدعم في المنزل والمدرسة.

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1625487222513

محكمتان ألمانيتان تنظران في دعوتي تعويض ضد مصنعي لقاحات كورونا

francais_image2_241329_1687867135

خبر غير سار من منظمة الصحة العالمية لسكان أوروبا!

1C41A682E8

أحدث تقرير للمخابرات الأميركية حول كورونا.. يفجر مفاجأة محبطة

_111837325_52329699

تفاصيل جديدة تعزز فرضية التسرّب المخبري لفيروس كورونا

1626949467448804000

اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج المصريين

201908160535483548

تقنية تصوير جديدة تكشف منطقة الدماغ الأكثر تضررا من 'كوفيد-19'

أخبار متعلقة
1625487222513

محكمتان ألمانيتان تنظران في دعوتي تعويض ضد مصنعي لقاحات كورونا

francais_image2_241329_1687867135

خبر غير سار من منظمة الصحة العالمية لسكان أوروبا!

1626949467448804000

اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج المصريين

9d39eaf94c

عالم صيني يفجر مفاجأة حول تسرب كورونا من مختبر!