الأربعاء 08-12-2021
الوكيل الاخباري

منفذ العملية فتاة .. إصابة مستوطنة طعنا في حي الشيخ جراح

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من أوميكرون

مراكز إعطاء لقاح كورونا اليوم الاربعاء

أمطار غزيرة تشهدها مناطق في المملكة اليوم

النواب يناقشون إعلان النوايا اليوم

بدء الاختبارات النهائية لطلبة المدارس اليوم

الكرك : محاضرة حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

لجنة الأوبئة توضح حول الاشتباه بإصابات بمتحور أوميكرون في الأردن

مؤتة: محاضرة توعوية حول الجرائم الإلكترونية

دورة تدريبية عن إنشاء المواقع الإلكترونية بالسلط

الأربعاء، 08-12-2021 07:35 ص

الصحة العالمية: لا شكوك حول فعالية اللقاحات للحماية من أوميكرون

اوميكرون3


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد مؤشرات على تسبّب متحور كورونا "أوميكرون" مرضاً أشدّ مقارنة بالمتحور "دلتا".

اضافة اعلان


وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، لوكالة فرانس برس،: "لا يوجد أي سبب للشك بأن اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا تحمي من المتحور أوميكرون".


وأضاف "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سبب لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك" بالنسبة لأوميكرون"، مؤكدا على أن: "هناك حاجة لمزيد من البحث".


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".


وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

بريطانيا تسجل 180 وفاة و45691 إصابة بكورونا

لق

الصحة العالمية تحسم الجدل حول إلزامية لقاح كورونا

thumbs_b_c_aaef70892f8f9e8ba22d48dda02bd195

معدل الإصابات اليومية بكورونا يتراجع بواقع ألف حالة في روسيا

كورونا 4

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 266 مليونا

1-1408151

عالم روسي : أوميكرون قد ينقذ البشرية من عمليات الإغلاق

B374CB8D-82F4-49C1-B2F027554C5730A0_source

لا فرصة أمام إفريقيا للتغلب على كورونا.. إلا بشرط

أخبار متعلقة
منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

آوميكرون ٢

الصحة العالمية: مثلما فعلنا مع دلتا.. سنواجه أوميكرون بنفس الطريقة

يون

أول مصاب بمتحور أوميكرون في اليونان كان مطعما

كورونااااا

غينتسبورغ: سلالة أوميكرون الجديدة قد تتغلب على دلتا

كورونا متحور

خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا