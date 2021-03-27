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السبت، 27-03-2021 07:42 م

لعدم التزام المواطنين

الصحة العراقية تؤكد صعوبة السيطرة على وباء كورونا

كون
تعبيرية


الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية صعوبة السيطرة على وباء كورونا بعد تصاعد أعداد المصابين بالفيروس، فيما عزت السبب إلى "عدم التزام المواطنين" بالقيود الوقائية المطلوبة.

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وذكرت في بيان صحفي أن "التصاعد بعدد الإصابات يستمر في بلدنا نتيجة عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتلكؤ في تطبيق الحظر الصحي الشامل بسبب التبعات الاقتصادية و العبء المعيشي على أصحاب الدخل المحدود مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على الوباء وضعف تطبيق تلك الإجراءات".


وأضافت: "حرصنا نذ بدء الجائحة على مراقبة التطورات العلمية ونتائج البحوث العلمية لإنتاج اللقاح المخصص للفيروس، وفور إعلان تحالف كافي - مرفق كوفاكس عن إنشاء تحالف دولي لضمان التوزيع العادل للقاحات وفتح باب الإنضمام إليه، سارعنا إلى ذلك".

وتابعت: "تم توقيع اتفاقية الإنضمام إلى المرفق في شهر سبتمبر الماضي، وكذلك التواصل مع شركات (فايزر وسينوفارم) لضمان التعاقد معهما بشكل مبكر، واستطعنا التعاقد على 20 مليون جرعة تكفي لتلقيح 50 % من المواطنين الأعزاء كمرحلة أولى من خطة التحصين الوطنية".


ويحتل العراق المرتبة 27 عالميا بواقع 822,095 إصابة بفيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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