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السبت، 03-10-2020 09:50 ص

الصين تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري -أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أن الصين بها حاليا 189 حالة إصابة نشطة منها إصابة واحدة في حالة خطيرة. وقا لـ "رويترز".

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حاليا 85434، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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وعادت الحياة في العاصمة الصينية إلى طبيعتها تدريجياً بعد مشاهد شبحية للطرق الخالية في يناير وفبراير، وانتشار فيروس ثانٍ في يونيو.


كانت الشوارع التي كانت فارغة بشكل مخيف في الحي المالي بالمدينة مكتظة، والمراكز التجارية التي كانت مهجورة سابقًا مليئة بالمتسوقين، وامتلأت حلبات التزلج على الجليد بالأطفال الذين يتعلمون التزلج مرة أخرى.


عادت مبيعات التجزئة الصينية إلى النمو في أغسطس للمرة الأولى منذ تفشي الوباء، مما يشير إلى انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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