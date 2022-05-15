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الأحد، 15-05-2022 06:45 ص

الصين تسجل 226 إصابة جديدة بكورونا

الصين 3


الوكيل الإخباري - قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 226 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بما فيها 166 حالة في بلدية شنغهاي.

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وأضافت اللجنة اليوم الأحد، أن بلدية شنغهاي سجلت أمس السبت 166 حالة إصابة مؤكدة، و1203 حالات إصابة من دون أعراض.


وفي وقت سابق، شددت السلطات الصينية مجددا القيود المفروضة في شنغهاي، لمكافحة جائحة كوفيد-19، بينما كانت المدينة تستعد للتو للخروج من إغلاق صارم استمر شهرا بسبب تفشي الفيروس.


وأصدرت السلطات أوامر للسكان بالبقاء في منازلهم، ومنعوا من القيام بالأنشطة غير الضرورية كجزء من "فترة الهدوء" التي تستمر حتى الأربعاء على الأقل.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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