الصين تعلن خلو البلاد من الإصابات بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة في الصين اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 إصابة جميعها وافدة مصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضيةً .

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وذكرت اللجنة، أنه تم تسجيل حالة جديدة يشتبه إصابتها بفيروس كورونا ولم يتم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بالمرض، بينما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 95128 حالة حتى يوم الخميس، بينها 756 حالة لا تزال تتلقى العلاج.



وأشارت الى أن 89736 مريضًا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.



وبحسب اللجنة، فقد تم تسجيل 12133 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى يوم أمس الخميس، بينها 212 وفاة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة و63 إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16062 إصابة مؤكدة بينها 838 وفاة في مقاطعة تايوان.

بترا