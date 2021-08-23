الصين تعلن تحقيق انتصار على كورونا في جولة جديدة

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن النجاح في وقف انتشار " كوفيد – 19" في البلاد.

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وأفادت السلطات الصحية الصينية بأن أمس الأحد، هو اليوم الأول، منذ شهر يوليو، الذي لم تسجل فيه داخل البلاد أي حالة إصابة أو انتقال للعدوى، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة في البلاد، لكنها كلها وافدة.



وكان قد سُجل ارتفاع في حالات الإصابة بكورونا في 20 يوليو، حين جرى اكتشاف فيروس كورونا لدى العمال في المطار الدولي للمركز الإداري لمقاطعة جيانغسو الشرقية بمدينة نانجينغ. وكان هؤلاء العمال يتولون تنظيف الطائرات القادمة من الخارج. ومن نانجينغ ، انتشر الفيروس إلى جزء كبير من الأراضي الصينية، وسُجل في المجموع أكثر من 1200 حالة إصابة داخل البلاد.

روسيا اليوم