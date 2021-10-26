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الثلاثاء، 26-10-2021 10:46 ص

الصين.. فرض الإغلاق التام على مدينة لانتشو لاحتواء فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- فرضت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاقا عاما على مدينة يبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، في محاولة لاحتواء فيروس كورونا.

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ووضعت الحكومة الصينية مدينة لانتشو الواقعة شمال غرب البلاد قيد الإغلاق ، لوقع الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السكان بعدم مغادرة منازلهم إلا للطوارئ.

وقالت الحكومة في بيانها "على التجمّعات السكنية بكافة أشكالها تطبيق إدارة مغلقة"، فيما أعلنت الصين عن 29 إصابة جديدة بالفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، قد أعلنت أن الصين طعمت حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل بلقاحات كوفيد-19 حتى 23 أكتوبر.

المصدر: روسيا اليوم

 

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