الفلبين تحتل المركز الثاني بعدد إصابات كورونا في جنوب شرق آسيا

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 2261 حالة إصابة و50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 348698 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6497 ، لتحل الفلبين في المركز الثاني بعد إندونيسيا من حيث عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر : روسيا اليوم

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