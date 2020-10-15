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الخميس، 15-10-2020 01:53 م

بعد إندونيسيا

الفلبين تحتل المركز الثاني بعدد إصابات كورونا في جنوب شرق آسيا

فلب
توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 2261 حالة إصابة و50 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

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وبينت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 348698 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6497 ، لتحل الفلبين في المركز الثاني بعد إندونيسيا من حيث عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في منطقة جنوب شرق آسيا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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