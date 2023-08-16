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الأربعاء، 16-08-2023 08:05 ص

الكويت ترصد أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

م


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة الكويتية، ، رصد إصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي يعد من المتحورات الفرعية لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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وقالت الصحة الكويتية في بيان على حسابها الرسمي في منصة "إكس" إنها رصدت حالة مصابة بالمتحور "إي جي 5"، والذي رصد في الوقت الحالي في نحو 50 دولة حول العالم.


وفيما يلي أبرز ما جاء في بيان وزارة الصحة الكويتية:


استنادا للمعطيات العلمية الأولية، فإنه لا يوجد دليل على أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات الأخرى والتي رصدت مسبقا، غير أنه لوحظ سرعة انتشاره في بعض المناطق حول العالم.


 أكد البيان على "استقرار المؤشرات التقييمية للوضع الصحي والسريري داخل البلاد".
 أشارت الوزارة إلى أن "ظهور مثل تلك المتحورات يعد أمرا متوقعا ولا يدعو للقلق، حيث أن التحورات من السمات الأساسية للفيروسات".


 دعا البيان إلى أنه في حال ظهور أية أعراض أو علامات لعدوى تنفسية ضرورة عدم مخالطة الآخرين، واستكمال التطعيمات الموسمية ذات الصلة بالأمراض التنفسية المعدية، وبشكل أخص بالنسبة لفئات ذوي عوامل الاختطار، والالتزام بإجراءات الوقاية للممارسين الصحيين، ورواد المؤسسات الصحية العلاجية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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