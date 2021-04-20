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الثلاثاء، 20-04-2021 08:47 ص

259170 إصابة

الهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

عل
توضيحية


الوكيل الإخباري - تراجعت اليوم الثلاثاء حالات الإصابة بكوفيد 19 اليومية في الهند من مستوياتها القياسية التي بلغتها أمس، لكنها بقيت فوق مستوى الـ 200 ألف لليوم السادس على التوالي.

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وجاء في بيان وزارة الصحة الهندية، "تم تسجيل 259170 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة مع 273810 في اليوم السابق".

 

وبذلك تجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا، محتلة المركز الثاني، بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات.


وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 ارتفعت اليوم بـ 1761  ليصل مجموعها الكلي إلى 180530 شخصا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 


 




 

 


 

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