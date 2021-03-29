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الإثنين، 29-03-2021 03:32 م

68020 إصابة جديدة

الهند تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ خمسة أشهر

نتا
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت الهند أعلى إصابات يومية بمرض كوفيد-19 منذ خمسة أشهر، اليوم الاثنين، مدفوعة بزيادة الحالات في ولاية ماهاراشترا، أغنى ولايات البلاد.

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وقالت وزارة الصحة الهندية، إنه تم تسجيل 68020 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهذه أعلى قفزة يومية منذ 11 أكتوبر وفقا لإحصاءات "رويترز".
وأعلنت الهند عن ارتفاعات كبيرة في الإصابات، فوق مستوى 60 ألف حالة، على مدى ثلاثة أيام متتالية، لكن ارتفاع اليوم الاثنين يظل أقل منه وقت ذروة انتشار المرض في سبتمبر عندما تجاوزت الإصابات 90 ألفا يوميا.


وتخطى العدد الإجمالي للحالات منذ بدء الجائحة 12 مليونا، مما يجعل الهند ثالث أكثر دول العالم نكبة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.


وبلغت الوفيات بسبب الفيروس اليوم 291 ليصل الإجمالي إلى 161843 وفاة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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