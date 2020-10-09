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الجمعة، 09-10-2020 11:43 ص

الهند تسجل 964 وفاة و 70496 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 964 وفاة و 70496 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

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ووفقا لبيانات وزارة الصحة التي نشرتها اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني، فقد وصلت حصيلة الوفيات إلى 106490 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الهند إلى 6 ملايين و906151 حالة.


ولا تزال هناك 893592 إصابة نشطة بكوفيد-19 في البلاد، فيما تم علاج 5 ملايين و906069 شخصا بنجاح.

 


--(بترا)

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