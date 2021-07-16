الهند: حصيلة الإصابات بفيروس كورونا تتخطى 31 مليوناً

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند اليوم الجمعة، إلى 31 مليوناً و26829 إصابة، حيث تم تسجيل 38949 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، حسبما كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفيدرالية الهندية.

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وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني، انه تم تسجيل 542 وفاة أخرى بكورونا منذ صباح أمس الخميس، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض إلى 412531 .



--(بترا)