اليابان تستعد لثالث حالة طوارئ تفشي كورونا

الوكيل الإخباري - تستعد حكومة اليابان لإعلان ثالث حالة طوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بأوساكا بعد طلبات من قادة محليين يقولون إن الإجراءات الراهنة فشلت في الحد من الارتفاع السريع في حالات كورونا.



والتقى رئيس الوزراء الياباني، يوشيهايدي سوغا، وكبار الوزراء الأربعاء، لمناقشة التفاصيل قبل اتخاذ قرار بشأن فرض حال الطوارئ في طوكيو وأوساكا وكيوتو وهيوغو المجاورة المتوقع لاحقا هذا الأسبوع.

اضافة اعلان



وأوساكا، المنطقة الأكثر تضررا في الموجة الأخيرة التي بدأت مارس، سجلت 1242 حالة جديدة بكورونا اليوم الأربعاء، في ارتفاع قياسي جديد للمنطقة تجاوزت طوكيو فيه التي سجلت 843 حالة.



وقال هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا أمس الثلاثاء، إن التركيز الراهن على فرض ساعات عمل أقصر في المطاعم غير فعال وطلب فرض حال الطوارئ بما يسمح له باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، منها إصدار أوامر بإغلاق أعمال.



وطلبت منطقتا كيوتو وهيوغو، أيضا تجديد حال الطوارئ الأربعاء، ويتوقع أن تسير طوكيو على هذه الخطى.



وبدأت إجراءات الطوارئ الحالية يوم 5 أبريل في أوساكا ومنذ ذلك الوقت امتدت إلى عشر مناطق من بينها طوكيو حتى بداية مايو.

المصدر : روسيا اليوم