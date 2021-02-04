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الخميس، 04-02-2021 10:35 ص

جاهزية لأي متغير

بريطانيا: رصد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا في العالم

بريطاني
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي (4000) نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

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وقال الزهاوي إن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.


وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"مودرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقاحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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