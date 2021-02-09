بريطانيا: 3 اختبارات لفحص كورونا للقادمين



الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من التدابير والإجراءات للقادمين إليها والتي ستطبق اعتباراً من الاثنين المقبل.وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، سيتعين على القادمين الى بريطانيا اجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة من الدخول كما هو معمول به حاليا، لكن يتوجب عليهم بعد الوصول اجراء فحصين آخرين لكورونا في اليوم الثاني واليوم الثامن خلال فترة الحجر المنزلي او الفندقي البالغة عشر ايام.واوضح أنه سيكون هناك غرامات على الاشخاص الذين لايجرون الاختبارين، وأن القادمين لبريطانيا الذين لا يعلنون أنهم كانوا في أي من الدول الموضوعة على القائمة الحمراء، قد يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشرة أعوام.