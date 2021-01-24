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الأحد، 24-01-2021 10:46 م

بريطانيا: 86 إصابة بكورونا المتحور

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ان بريطانيا سجلت 77 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
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وأضاف هانكوك في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" اليوم الاحد، إن الحالات مرتبطة بالمسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، ويخضعون للمراقبة المشددة، مشيرا كذلك الى تسجيل 9 حالات أخرى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البرازيل. في غضون ذلك ، قال هانكوك إن 75 بالمئة من الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما وثلاثة أرباع المستفيدين من خدمات دور الرعاية تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا.

 




 

 


 

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