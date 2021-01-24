بريطانيا: 86 إصابة بكورونا المتحور

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، ان بريطانيا سجلت 77 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.وأضاف هانكوك في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" اليوم الاحد، إن الحالات مرتبطة بالمسافرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، ويخضعون للمراقبة المشددة، مشيرا كذلك الى تسجيل 9 حالات أخرى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في البرازيل. في غضون ذلك ، قال هانكوك إن 75 بالمئة من الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما وثلاثة أرباع المستفيدين من خدمات دور الرعاية تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا.