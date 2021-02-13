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السبت، 13-02-2021 09:33 ص

استعداد لإصدار ترخيص لاستخدام اللقاح الروسي

بنما تبحث مع روسيا توريدات لقاح سبوتنيك V

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت السفارة الروسية في بنما أن سلطات البلاد تجري مباحثات مع روسيا بشأن توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا إلى بنما.

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وقال الملحق الصحفي للسفارة الروسية، أوليغ فيشنيفيتسكي، في حديث لوكالة "نوفوستي" إنه "في الوقت الحالي هناك مباحثات بين وزارة الصحة في بنما والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة"، مضيفا أن المباحثات تجري بشكل افتراضي عبر الانترنت.

 

كما أن أكثر من 20 دولة في العالم، بينها الأرجنتين والجزائر وفنزويلا والإمارات وإيران وتونس ولبنان وصربيا والبحرين وكازاخستان، وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

 

وتشير رسالة وجهتها وزارة الصحة البنمية إلى رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، إلى أن سلطات بنما مستعدة لإصدار ترخيص لاستخدام اللقاح الروسي.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بإضافة اللقاح الروسي إلى برنامج "كوفاكس" الدولي لتوزيع اللقاحات.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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