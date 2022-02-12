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السبت، 12-02-2022 09:56 ص

بيانات جديدة عن اختبارات لقاح كوفي فاكس المصري

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الوكيل الاخباري-كشف الدكتور أسامة عزمي رئيس فريق التجارب السريرية بالمعهد القومي المصري للبحوث أن المعهد سيتقدم بطلب إلى هيئة الدواء المصرية، لتعديل شروط قبول المتطوعين للخضوع للقاح المصري.

وقال عزمي عبر "القاهرة 24" إن التعديلات ستشمل قبول أشخاص حاصلين على لقاح ضد فيروس كورونا، وأشخاص أصيبوا وتعافوا من الفيروس. 

وأضاف: "الشروط القديمة لقبول المتطوعين للحصول على اللقاح المصري، كانت تحتم وجود أشخاص غير حاصلين على التطعيم ضد كورونا، فضلا عن وجود أشخاص غير مصابين بالفيروس... صعوبة توافر هذه الشروط في الوقت الحالي في مواطنين مصريين". 

وتابع أن المركز القومي للبحوث سيتقدم بطلب إلى هيئة الدواء المصرية يوم الأحد المقبل لتعديل الشروط للانتهاء من التجارب السريرية. 

وأوضح أن اللقاح المصري "كوفي فاكس" يمر بالمرحلة الأولى من التجارب السريرية، وأنه تم إنهاء 80% من هذه المرحلة التي بدأت منذ 3 أشهر.

وأشار إلى أنه "في المرحلة الثانية من الاختبارات ستبرز الحاجة إلى 300 شخص من المتطوعين، حتى يتم خلالها قياس مدى فاعلية هذا اللقاح على المتطوعين". 

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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