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الأحد، 18-10-2020 10:06 م

تحذيرات من كارثة انسانية في غزة بسبب كورونا والحصار

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الوكيل الاخباري - حذر رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، علي الحايك، من تراجع مؤشرات النشاطات الاقتصادية المتعلّقة بعمليات البيع والشراء في القطاع.
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وقال الحايك في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن التراجع في النشاطات الاقتصادية تزامن مع نقص شديد في السيولة النقدية، وارتفاع نسبة البطالة خلال جائحة كورونا، مع دخول 100 ألف عامل ضمن إطار العاطلين عن العمل.
وأضاف أن مؤشر الفقر ارتفع من 53 إلى 64 بالمئة خلال الجائحة، دون وجود تدخلات حقيقية لإصلاح الخلل القائم في النشاطات الاقتصادية، لا سيما التي تختص بالقطاع الخاص، مما ينذر بأوضاع أكثر مأساوية في غزة.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة للضغط الحقيقي والجاد من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع وإنهاء الحصار بشكل فوري، لتجنيب قطاع غزة من كارثة انسانية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.

 




 

 


 

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