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السبت، 10-10-2020 09:24 م

ترامب بأول لقاء جماهيري بعد الإصابة: لدينا دواء لكورونا

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الوكيل الاخباري - ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، في كلمة جماهيرية للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، قائلا إن الولايات المتحدة تمتلك عقارا للمكافحة كورونا سيجري طرحه قريبا.
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وأطل ترامب من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون في حديقة أسفلها. وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام".

وقال ترامب أمام الحشد:" أشعر بخير.. صحتي ممتازة"، مضيفا أن بلاده "تمتلك عقارا لمكافحة كورونا وسيتم طرحه قريبا".

وكان ترامب قد كشف عن إصابته بالفيروس في الثاني من أكتوبر الجاري، وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي.

ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلا للعدوى واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعاني من أعراض الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أميركي.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض أمس الجمعة، إن ترامب سيجري فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلا للعدوى.

وكالات 

 




 

 


 

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