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الأحد، 31-01-2021 10:34 ص

تسجيل 18359 إصابة بفيروس كورونا في روسيا معظمها في العاصمة

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الوكيل الاخباري - أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في روسيا ارتفع بمقدار 18359 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 3850439 حالة.

وقال المقر: "خلال الـ24 ساعة الماضية تم اكتشاف 18359 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 18359 في 84 إقليما".

وأضاف "توزيع الإصابات كالتالي: موسكو 2284، سانت بطرسبرغ 2160 ، ضواحي موسكو 1082".

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وتابع "خلال اليوم الماضي، تم تأكيد 485 حالة وفاة وإجمالي الوفيات 73182 شخصا في روسيا بسبب فيروس كورونا".


 وبدأت في روسيا، في يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، أنه تم إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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