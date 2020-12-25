خبر هام للاردنيين في السعودية

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هناك 3 حالات استثنائية للسماح بالسفر خارج المملكة، بعد قرار تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية.وردا على استفسار أحد المستفيدين: "هل الحدود البرية مفتوحة للخارجين من المملكة إلى الأردن؟"، قال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع "تويتر": "تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع".وأضاف: "ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية".