الجمعة 25-12-2020
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الجمعة، 25-12-2020 07:15 م

خبر هام للاردنيين في السعودية

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الوكيل الاخباري -  كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هناك 3 حالات استثنائية للسماح بالسفر خارج المملكة، بعد قرار تعليق السفر عبر المنافذ البحرية والبرية.
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وردا على استفسار أحد المستفيدين: "هل الحدود البرية مفتوحة للخارجين من المملكة إلى الأردن؟"، قال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع "تويتر": "تم تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتا لمدة أسبوع".

وأضاف: "ويستثنى من ذلك حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية".

 

 




 

 


 

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